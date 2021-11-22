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Авария с тремя авто произошла на МКАД

22.11.2021 13:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием автомобиля оперативного назначения произошло на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 11.45 на 3-м км внешнего кольца МКАД произошло столкновение автомобиля "Фольксваген", седельного тягача "Даф" и служебного автомобиля милиции. В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием автомобиля оперативного назначения произошло на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД...
 
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