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Авария с тремя авто произошла на МКАД
Источник материала: БелТА
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием автомобиля оперативного назначения произошло на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 11.45 на 3-м км внешнего кольца МКАД произошло столкновение автомобиля "Фольксваген", седельного тягача "Даф" и служебного автомобиля милиции. В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-
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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием автомобиля оперативного назначения произошло на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД...
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