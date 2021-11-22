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В Могилеве за попытку дать взятку сотруднику ГАИ задержан россиянин
Источник материала: БелТА
22 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве россиянин пытался дать взятку сотруднику ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Ночью 21 ноября в Могилеве наряд ДПС остановил BMW, за рулем которого находился 29-летний россиянин. Выяснилось, что с марта этого года ему запрещен въезд в Беларусь. Для разбирательства мужчине было предложено проследовать в РОВД.
Водитель решил откупиться, предложив инспектору взятку в 5 тыс. российских рублей. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, он оставил деньги в служебном автомобиле.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки.
Кроме того, регистрационные номера иномарки в базе данных ГИБДД России числятся за автомобилем Audi. По данному факту проводится проверка.-0-
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Ночью 21 ноября в Могилеве наряд ДПС остановил BMW, за рулем которого находился 29-летний россиянин. Выяснилось, что с марта этого года ему запрещен въезд в Беларусь....
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