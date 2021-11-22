Курсы валют на 23.11.2021

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.4894 0.0042 1 USD Евро 2.8087 -0.0049 1 EUR Российский рубль 3.3859 -0.0260 100 RUB Гривна 9.3499 0.0007 100 UAH Тенге 5.7359 -0.0062 1000 KZT Юань 3.9009 0.0106 10 CNY

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