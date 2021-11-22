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Курсы валют на 23.11.2021
22.11.2021 14:21 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.
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Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.
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