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Хоккейный клуб «Гомель» пробился в финальный турнир Континентального кубка по хоккею

22.11.2021 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккейный клуб «Гомель» пробился в финальный турнир Континентального кубка по хоккею

Хоккейный клуб «Гомель» пробился в финальный турнир Континентального кубка по хоккею.

Решающем для команды был матч против британского «Шеффилда». Белорусскому клубу нужна была только победа, причем с преимуществом не менее трех шайб. И с этой задачей команда под руководством Сергея Стася справилась. Итог 4:0 в пользу «Гомеля». Финальный турнир пройдет с 7 по 9 января 2022 года, место проведения станет известно позже. Кроме «Гомеля» там сыграют датский «Ольборг», «Сарыарка» из Казахстана, а также польская «Краковия».

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Теги: Гомель
 
 
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Хоккейный клуб «Гомель» пробился в финальный турнир Континентального кубка по хоккею. Решающем для команды был матч против британского «Шеффилда». Белорусскому...
 
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