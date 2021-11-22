Источник материала: ОНТ

Хоккейный клуб «Гомель» пробился в финальный турнир Континентального кубка по хоккею.

Решающем для команды был матч против британского «Шеффилда». Белорусскому клубу нужна была только победа, причем с преимуществом не менее трех шайб. И с этой задачей команда под руководством Сергея Стася справилась. Итог 4:0 в пользу «Гомеля». Финальный турнир пройдет с 7 по 9 января 2022 года, место проведения станет известно позже. Кроме «Гомеля» там сыграют датский «Ольборг», «Сарыарка» из Казахстана, а также польская «Краковия».

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