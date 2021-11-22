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За перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержаны двое граждан Украины

22.11.2021 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержаны двое граждан Украины

Пока одни помогают в беде, другие на трудных жизненных ситуациях наживаются. И к тому же нарушают закон. За перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержаны двое граждан Украины. Инциденты произошли практически одновременно на разных участках границы. 

И в первом, и во втором случае перевозили по семь человек. На машинах были польские номера. Мигранты также задержаны и провели ночь на заставах. Украинцам за нелегальную перевозку иностранцев грозит до 6 лет лишения свободы. И подобные случаи не единичны, в странах ЕС раскрывают все новые каналы незаконной переправки людей. Полиция Польши ранее остановила автомобиль с беженцами недалеко от границы с Беларусью. Задержали двух немцев и украинца, которые помогали нелегалам попасть в Европу. 

Сотни людей в ЕС, которые занимаются этим бизнесом, уже задержаны. И это еще не все: правоохранительные органы Евросоюза готовятся арестовать тысячу четыреста человек, занимающихся нелегальной переправкой беженцев. Об этом сообщает авторитетное европейское онлайн-издание, ссылаясь на попавший к нему секретный документ. 

Таким образом, Брюсселю ничего не остается, как признать, что в самом ЕС действует мафия по незаконной переправке нелегалов.

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Пока одни помогают в беде, другие на трудных жизненных ситуациях наживаются. И к тому же нарушают закон. За перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержаны двое...
 
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