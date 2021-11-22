Эксперт: власти Польши не решают проблему, а вместо используют ситуацию, чтобы отвлечь поляков от внутренних проблем

Источник материала: ОНТ

Возвращаясь к ситуации с беженцами. Власти Польши не решают проблему, а вместо этого используют политику страха, пытаясь запугать гражданское общество своей же страны.

Обстановка на границе – лишь попытка отвлечь простой народ от внутренних проблем, которые все больше беспокоят поляков, в частности повышение цен. По словам польского политолога Пшемыслава Садуры, официальная Варшава специального нагнетает обстановку на границе. Одна из мер замалчивания реальной ситуации – введенный режим ЧС в приграничной зоне. Только используют его не для спокойствия, а напротив, для усиления страха. Так, доступ на границу запрещен общественным активистам, правозащитникам и журналистам, что позволяет Польше манипулировать информацией. Впрочем, режим чрезвычайного положения Варшава может продлить уже в третий раз. С такой инициативой выступила политическая партия «Право и справедливость. Обновленный закон уже утвердила нижняя палата Парламента. Теперь запрет коснется и тех, кто живет в пограничной зоне. Поправками довольны не все, польская оппозиция трактовала эту норму – как нарушение закрепленной в Конституции свободы выбора места жительства и пребывания.

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