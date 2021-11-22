Лукашенко: политика Беларуси по отношению к миграционному кризису останется прежней

Источник материала: ОНТ

Политика Беларуси по отношению к миграционному кризису останется прежней. Наша страна готова помогать беженцам. Пример тому – обеспечение быта людей в лагере и упорядочение гуманитарной помощи. О ситуации на границе сегодня высказался Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника Президента – инспектора по Гродненской области Юрия Караева.

Президент отметил, что, в отличие от белорусов, представители международных организаций (и это с каждым визитом становится все очевиднее!) приезжают покрасоваться на фоне беженцев, а не реально помочь. И вместо решения вопроса о создании гуманитарного коридора получается спекуляция на бедах курдов. Более того, польская сторона своими заявлениями пытается напугать Беларусь и играет на обострение ситуации. Воинственная риторика Польши объясняется просто. Так польские власти пытаются переключить внимание своих граждан с реальных проблем – кощунственной социальной политики и обращением с беженцами. Но даже в этой ситуации Беларусь по-соседски оставляет политический коридор для Польши, для спокойного диалога. Наша страна хочет донести до восточных соседей простую истину: Минск не хочет никакого обострения и противостояния на фоне кризиса с беженцами.

Подробно Александр Лукашенко остановился и на актуальных темах внутренней повестки – поручил активизировать работы в сельском хозяйстве. Президент отметил, что регион отстает от других по части зяблевой обработки почвы, а это может помешать раннему севу. Помимо аграрных, глава государства затронул экономические вопросы. Учитывая положение дел в реальном секторе, Президент предложил построить в области предприятия по переработке древесины. Ведь такая продукция – от пеллет до мебели – хорошо востребована и на внешних рынках. А значит, приносит реальные деньги.

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