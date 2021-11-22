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Лукашенко: мы не хотим противостояния, мы не варвары
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет противостояния и обострения на фоне кризиса с беженцами. Соответствующие слова прозвучали 22 ноября во время доклада помощника по Гродненской области Юрия Караева и губернатора этого региона Владимира Караника,
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет противостояния и обострения на фоне кризиса с беженцами. Соответствующие слова прозвучали 22...
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