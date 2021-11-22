﻿ Делегация ВОЗ во главе с Хансом Клюге посетила ТЛЦ на белорусско-польской границе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Делегация ВОЗ во главе с Хансом Клюге посетила ТЛЦ на белорусско-польской границе

22.11.2021 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Делегация ВОЗ во главе с Хансом Клюге посетила ТЛЦ на белорусско-польской границе

На границе Евросоюза ситуация остается напряженной. Беженцы теряют терпение, время от времени прорывают ограждения, чтобы попасть в ЕС. Сегодня кризисный центр, где Беларусь предоставила людям кров и обогрев, посетил глава европейского бюро ВОЗ. 

Ситуация в кризисном центре остается напряженной. Представитель офиса ООН уже был. Дважды. Только что завершился получасовой визит Ханса Клюге, представителя Всемирной организации здравоохранения.

Все хотят поговорить. Спросить, почему их не пускают. Показать свою беду. Как, например, родители мальчика без ног.

Нет ответов у ВОЗ на вопрос, нормально ли это, травить людей газом и водометами.

Двойные стандарты. Сегодня здесь много депутатов. Российские. Приехали посмотреть и со своей трибуны призвать европейцев быть честными.

Вместо помощи предлагают носить маски и проветривать помещение. Как есть. Помогает Беларусь. А тут слова. И фото в кризисном центре.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На границе Евросоюза ситуация остается напряженной. Беженцы теряют терпение, время от времени прорывают ограждения, чтобы попасть в ЕС. Сегодня кризисный центр,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве за попытку дать взятку сотруднику ГАИ задержан россиянин
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by