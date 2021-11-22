Делегация ВОЗ во главе с Хансом Клюге посетила ТЛЦ на белорусско-польской границе

Источник материала: ОНТ

На границе Евросоюза ситуация остается напряженной. Беженцы теряют терпение, время от времени прорывают ограждения, чтобы попасть в ЕС. Сегодня кризисный центр, где Беларусь предоставила людям кров и обогрев, посетил глава европейского бюро ВОЗ.

Ситуация в кризисном центре остается напряженной. Представитель офиса ООН уже был. Дважды. Только что завершился получасовой визит Ханса Клюге, представителя Всемирной организации здравоохранения.

Все хотят поговорить. Спросить, почему их не пускают. Показать свою беду. Как, например, родители мальчика без ног.

Нет ответов у ВОЗ на вопрос, нормально ли это, травить людей газом и водометами.

Двойные стандарты. Сегодня здесь много депутатов. Российские. Приехали посмотреть и со своей трибуны призвать европейцев быть честными.

Вместо помощи предлагают носить маски и проветривать помещение. Как есть. Помогает Беларусь. А тут слова. И фото в кризисном центре.

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