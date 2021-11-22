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Теннисист Александр Зверев стал победителем мужского Итогового турнира года

22.11.2021 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Теннисист Александр Зверев стал победителем мужского Итогового турнира года

Александр Зверев стал победителем мужского Итогового турнира года. На пути к титулу Зверев оставил не у дел лучших теннисистов мира. 

После победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем немецкий теннисист в финале встречался со вторым номером мирового рейтинга – россиянином Даниилом Медведевым. Для победы Звереву хватило двух сетов 6:4, 6:4. Этот титул стал для него шестым в сезоне и вторым в карьере на Итоговом турнире – ранее он становился победителем в 2018 году. Победа в Турине принесла Звереву 1300 рейтинговых очков и более 2 миллионов долларов призовых.

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Александр Зверев стал победителем мужского Итогового турнира года. На пути к титулу Зверев оставил не у дел лучших теннисистов мира.  После победы над первой...
 
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