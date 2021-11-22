В Минской области за выходные в ДТП 3 человека погибли, 3 травмированы

Источник материала: БелТА

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные дни в результате 6 дорожно-транспортных происшествий 3 человека погибли и 3 травмированы. Все ДТП произошли в темное время суток с уязвимой категорией участников дорожного движения, а это пять пешеходов и один велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Основными сопутствующими причинами гибели трех пешеходов явилось несоблюдение правил дорожного движения в части перехода через проезжую часть и не обозначение себя в темное время суток световозвращающими элементами", - рассказали в ГАИ.

За два дня 289 пешеходов привлечены к административной ответственности. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии, а каждый второй - не был обозначен световозвращающими элементами. Задержано 38 нетрезвых водителей. Пресечен 91 факт управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.

За указанный период на территории Минской области зарегистрировано 88 фактов ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения и причинен материальный ущерб.

"Безусловно, водителям следует помнить, что действия некоторых пешеходов непредсказуемы, поэтому ехать необходимо осторожно, особенно в темное время суток или в условиях ограниченной видимости. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, выбирайте безопасную скорость движения, чтобы вовремя заметить пешехода на проезжей части. Пешеходам же в темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами, переходить дорогу только в установленных местах", - добавили в ГАИ.-0-