Интернет-мошенники обманули трех жителей Мозырского района на Br1,5 тыс.

Источник материала: БелТА

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области пользователи торговой интернет-площадки передали реквизиты карточек мошенникам и лишились денег, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Правоохранители напомнили: в настоящее время очень распространены мошенничества при покупке-продаже товаров в интернете. Чаще это происходит на одной из крупнейших площадок Беларуси по продаже вещей, бывших в употреблении. "Желая купить подешевле или продать побыстрее, вполне можно попасть на недобросовестных людей. В первом случае человек переводит деньги неизвестному, а товар так и не видит. При втором варианте злоумышленники просят перейти из внутреннего чата сайта для общения в мессенджере, затем дают ссылку на сторонний сайт, схожий с оригинальным. Там необходимо ввести не только реквизиты карты для оплаты товара, но и секретный код, присланный банком. И таким образом человек лишается своих денег", - рассказали в УВД о схемах мошенников.

Так, только за 11 дней ноября три жителя Мозырского района после переговоров с лжепокупателями в мессенджерах потеряли в общей сложности около Br1,5 тыс. Все происходило по описанным схемам. Например, 31-летний житель поселка Криничный продавал плойку. Лишился Br1150. Меньше потеряли мозырянки, продававшие женские сапоги и тоже плойку.

На уловку мошенников на сайте попалась и жительница Калинковичей. Она хотела купить автомобильные шины и сама передала злоумышленникам реквизиты своей банковской карточки. В итоге 49-летняя женщина лишилась более Br800. Жительница этого же района продавала через интернет сапоги. 16 ноября нашелся "покупатель". "46-летняя сельчанка и подумать не могла, что он банально разводит ее на деньги. Женщина ввела все данные личной банковской карточки в присланном поддельном приложении и практически сразу со счета исчезли более Br160", - рассказали в УВД.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела по фактам хищений путем использования компьютерной техники.-0-