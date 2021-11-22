Житель Червеня одну женщину избил, а вторую закрыл в погребе: расследование завершено

Источник материала: БелТА

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Червенским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о разбое и незаконном лишении свободы. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"Как установлено следствием, днем 11 июня 42-летний житель Червеня со знакомой пришел в гости к 72-летней женщине. Мужчина попросил денег на покупку алкоголя. После совместного распития он стал требовать у пенсионерки Br100. Услышав отказ, мужчина схватил палку и избил ею женщину, после чего похитил банковские платежные карточки потерпевшей", - рассказали в УСК.

Также выявлен еще один факт преступной деятельности обвиняемого и вновь - на почве употребления спиртного. Летом 2018 года он дал денег знакомой, 52-летней женщине, и попросил купить спиртное. Та выполнила просьбу, но весь алкоголь употребила сама. Узнав об этом, обвиняемый схватил потерпевшую за одежду, открыл крышку погреба и стал толкать ее туда. Мужчина закрыл погреб и лишь через час выпустил женщину.

По уголовному делу допрошены обвиняемый, потерпевшие и свидетели, проведены очные ставки и следственный эксперимент, результаты ряда экспертных исследований изучены и приобщены к материалам уголовного дела. По месту жительства престарелой женщины изъята палка со следами крови, а по месту жительства обвиняемого - две банковские платежные карты потерпевшей.

Его преступные действия квалифицированы по ч.2 ст.207 (разбой, совершенный повторно) и по ч.1 ст.183 (незаконное лишение свободы) УК. Мужчина ранее уже был судим за кражи. В отношении обвиняемого с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-