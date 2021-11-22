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Хулиганство, угроза убийством и покушение на милиционера: уголовное дело витебчанина направлено в суд

22.11.2021 16:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в областной суд уголовное дело в отношении 68-летнего жителя областного центра, которому инкриминированы хулиганство, угроза убийством, а также покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, передает БЕЛТА.

Согласно материалам дела пенсионер из Витебска в мае из хулиганских побуждений разбил подручными средствами стекло в припаркованной вблизи его подъезда машине, чем причинил вред собственнику автомобиля на сумму более Br420.

Он же в июле, находясь в своей квартире, высказал угрозы убийством в отношении своей супруги, что вынудило дочь потерпевшей обратиться за помощью в органы внутренних дел.

На семейный скандал прибыли сотрудники милиции. С ножом в руках обвиняемый набросился на одного из них и нанес пять ударов, сломав клинок ножа. Лишь спецподготовка правоохранителя и помощь напарника не позволили витебчанину реализовать свой преступный умысел.

Обвиняемого задержали. Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь. Супруга обвиняемого не пострадала. На момент совершения указанных преступлений пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.339, ст.186, ч.1 ст.14 и ст.362 УК.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области. Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области. Избранную ранее в отношении обвиняемого...
 
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