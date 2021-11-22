Трахеит: причины, симптомы, лечение

Источник материала: ОНТ

Сегодня говорим о воспалительном процессе в слизистой оболочке трахеи. Кстати, вы знали, что развитию трахеита способствует неблагоприятная экологическая обстановка в регионе проживания человека, а еще может оказывать влияние чрезвычайно сухой или переувлажненных воздух, поэтому правильно дышать надо через нос. При дыхании через рот воздух попадает сразу в легкие и не успевает очиститься и согреться.





Первые дни пациент страдает от сухого кашля, а на третьи – четвертые сутки появляется мокрота. Кашель возникает непроизвольно при глубоких вдохах, громкой беседе, продолжительном смехе. Первые дни развития воспалительного процесса человек может ощущать повышение температуры тела. Кстати, симптомы трахеита могут различаться у представителей разных возрастных групп. Например, дети и подростки почти не сталкиваются с интоксикацией. Чаще она встречается у пожилых людей. Характерная черта патологического процесса – увеличение шейных лимфатических узлов. При их пальпации ощущается болезненность.

Елена Лаптева, заведующая кафедрой пульмонологии и фтизиатрии с курсом аллергологии, иммунологии и профпатологии БелМАПО: «Часто трахеит сопутствует ларингиту, воспалению голосовых связок и слизистых оболочек гортани. Исходя из этого, основной способ лечения – местное воздействие на патологический процесс в виде полосканий теплыми щелочными растворами или растворами, содержащими антисептик. Используются также и ингаляции с муколитическими средствами».

Важно сказать, что при остром трахеите у детей может появляться ложный круп. Из-за воспаления и отека гортани просвет трахеи сужается, а это существенно затрудняет дыхание. Ложный круп проявляется одышкой, шумным дыханием, резким сухим кашлем и осиплостью голоса. Это состояние опасно не только нарушением нормального поступления воздуха в легкие, но и присоединением бактериальной микрофлоры. Будьте осторожны, так как патология может привести к осложнениям: пневмонии, ангине, отиту или гнойному менингиту.

Елена Лаптева, заведующая кафедрой пульмонологии и фтизиатрии с курсом аллергологии, иммунологии и профпатологии БелМАПО: «Если кашель носит приступообразный характер и является непродуктивным, болезненным, допускается назначение противокашлевых средств. Как правило, трахеит длится несколько дней и хорошо поддается лечению в домашних условиях».

Главное – создать благоприятный микроклимат в доме, устранить причины, которые могут спровоцировать трахеит, и, конечно, при появлении неприятных симптомов сразу обращаться к врачу.

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