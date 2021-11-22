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В Пинске грузовой поезд сбил пожилого мужчину

22.11.2021 16:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Грузовой поезд сбил 81-летнего мужчину вблизи железнодорожной станции Пинск, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.

Несчастный случай произошел днем 20 ноября. Грузовой поезд сообщением Брест - Лунинец сбил пожилого пинчанина. Спустя несколько часов от полученных травм мужчина скончался в больнице. Железнодорожное полотно пенсионер пересекал вне пешеходного перехода. По предварительной информации, он возвращался из магазина домой и хотел сократить дорогу.

В этот же день вблизи железнодорожной станции Пинск обнаружили раненого 46-летнего мужчину. В тяжелом состоянии его доставили в больницу и госпитализировали в реанимационное отделение. По характеру телесных повреждений следователи предполагают, что мужчину травмировал поезд. Точную причину же установит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи выясняют обстоятельства обоих происшествий.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел днем 20 ноября. Грузовой поезд сообщением Брест - Лунинец сбил пожилого пинчанина. Спустя несколько часов от полученных травм мужчина...
 
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