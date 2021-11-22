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Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз 700 пневматических винтовок

22.11.2021 16:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза 700 пневматических винтовок, которые перемещались через пункт пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе, сообщили БЕЛТА в ГТК.

"К таможенному контролю были предъявлены документы на пневматические винтовки для спортивных игр с дульной энергией не более 3 Дж. При проведении досмотра у таможенников возникли сомнения в заявленных перевозчиком характеристиках, соответственно, оружие было направлено на баллистическую экспертизу", - отметили в комитете.

Согласно заключениям экспертов управления и межрайонного отдела ГКСЭ по Гродненской области, часть пневматических винтовок относится к категории охотничьего оружия с дульной энергией от 7,5 Дж до 25 Дж, часть - к пневматическому оружию с дульной энергией от 7,5 Дж до 32 Дж. В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС такой товар может перемещаться через границу только при наличии соответствующих разрешительных документов.

За правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.15.5 КоАП Беларуси, судом Октябрьского района Гродно юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Судом также применена специальная конфискация винтовок как предмета административного правонарушения.

Стоимость пневматики составила более Br230 тыс.-0-

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз 700 пневматических винтовок
Фото ГТК

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС такой товар может перемещаться через границу только при наличии соответствующих разрешительных документов.
 
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