В Каменецком районе водитель легковушки врезался в дерево и погиб

Источник материала: БелТА

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе в аварии погиб водитель легкового автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП случилось 22 ноября около 01.20 в деревне Макарово. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Шкода" был 28-летний мужчина. На перекрестке он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм водитель легковушки скончался.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

"Водитель не должен забывать про отдых и обязательно высыпаться. Во время движения нужно быть внимательными и осторожными, заранее прогнозировать дорожную обстановку", - обратили внимание в ГАИ.-0-