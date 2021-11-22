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В Каменецком районе водитель легковушки врезался в дерево и погиб

22.11.2021 17:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе в аварии погиб водитель легкового автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП случилось 22 ноября около 01.20 в деревне Макарово. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Шкода" был 28-летний мужчина. На перекрестке он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм водитель легковушки скончался.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

"Водитель не должен забывать про отдых и обязательно высыпаться. Во время движения нужно быть внимательными и осторожными, заранее прогнозировать дорожную обстановку", - обратили внимание в ГАИ.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
 
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