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Генпрокуратура России выдала Беларуси обвиняемого, трижды за год попавшегося нетрезвым за рулем

22.11.2021 17:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура России удовлетворила просьбу Генпрокуратуры Беларуси о выдаче для привлечения к уголовной ответственности гражданина Беларуси, который трижды за год попадался нетрезвым за рулем и скрывался в России. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Обвиняемый в феврале 2019 года был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему дали штраф и лишили прав на три года.

Несмотря на это в ноябре 2019 года нетрезвый мужчина вновь сел за руль автомобиля, после чего был задержан сотрудниками ГАИ при движении по улице Лещинского в Минске. А в декабре 2019 года в состоянии опьянения стал виновником ДТП на улице Кропоткина в Минске.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся на территории России, поэтому был объявлен в розыск. После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений.

Избранную ранее в отношении фигуранта меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый в феврале 2019 года был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему дали штраф и...
 
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