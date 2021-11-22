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Мокрый снег и до -7℃ ночью: прогноз погоды на 23 ноября

22.11.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мокрый снег и до -7℃ ночью: прогноз погоды на 23 ноября

В последнюю неделю ноября быстрая смена воздушных масс принесет неустойчивый характер погоды. В первой половине недели похолодает, но уже в середине вновь потеплеет и повышенный температурный фон сохранится до конца осени, а значит, наступление настоящей зимы пока откладывается. 

Завтра, 23 ноября, погодные условия ночью в основном будет определять область высокого атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферных фронтов с северо-запада Европы и более влажных воздушных масс. Они принесут холодный воздух и станут причиной выпадения снега.  

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается без осадков, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременный снег, мокрый снег, по западу – снег с дождем. На отдельных участках дорог гололедица. В ночные и утренние часы будет туман, видимость сократится до полукилометра, влажность – до 90%, слабый гололед. Ветер западный, юго-западный, умеренный, по западу порывистый. 

Утром температура будет от +1℃ по западу до -7℃ мороза по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет немного прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках от +2℃ по юго-западу до -3℃ по северо-востоку. К вечеру – от + 2℃ в юго-западных районах до -4℃ в восточных.  

В среду погоду станет определять умеренно теплая воздушная масса, поступающая с юга Балтики. Ночью и утром по востоку, днем по северу пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Ночью и утром слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем временами порывистый. Температура воздуха ночью – от -5℃ по востоку до +2℃ по западу, днем – 0…+6℃. Вторая половина недели ознаменуется переносом воздушных масс с Атлантики, из-за чего температура вновь начнет повышаться.

Фото: depositphotos.com

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В последнюю неделю ноября быстрая смена воздушных масс принесет неустойчивый характер погоды. В первой половине недели похолодает, но уже в середине вновь...
 
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