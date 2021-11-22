Польские силовики заставили перейти на территорию Беларуси группу из 12 беженцев – среди них были дети и мужчины с переломами

Источник материала: ОНТ

Польские правоохранители заставили перейти на территорию Беларуси группу из 12 беженцев. Среди них было пятеро детей и двое мужчин с переломами, сообщили в Госпогранкомитете.





По словам беженцев, в Польше их неоднократно избивали из-за отказа перейти в Беларусь, также силовики применяли слезоточивый газ.

Фото: БЕЛТА









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