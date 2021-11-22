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Польские силовики заставили перейти на территорию Беларуси группу из 12 беженцев – среди них были дети и мужчины с переломами

22.11.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польские силовики заставили перейти на территорию Беларуси группу из 12 беженцев – среди них были дети и мужчины с переломами

Польские правоохранители заставили перейти на территорию Беларуси группу из 12 беженцев. Среди них было пятеро детей и двое мужчин с переломами, сообщили в Госпогранкомитете.



 По словам беженцев, в Польше их неоднократно избивали из-за отказа перейти в Беларусь, также силовики применяли слезоточивый газ.

Фото: БЕЛТА



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Польские правоохранители заставили перейти на территорию Беларуси группу из 12 беженцев. Среди них было пятеро детей и двое мужчин с переломами, сообщили в...
 
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