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Польские силовики заставили перейти на территорию Беларуси группу из 12 беженцев – среди них были дети и мужчины с переломами
Источник материала: ОНТ
Польские правоохранители заставили перейти на территорию Беларуси группу из 12 беженцев. Среди них было пятеро детей и двое мужчин с переломами,
Фото: БЕЛТА
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Польские силовики заставили перейти на территорию Беларуси группу из 12 беженцев – среди них были дети и мужчины с переломами
Польские правоохранители заставили перейти на территорию Беларуси группу из 12 беженцев. Среди них было пятеро детей и двое мужчин с переломами, сообщили в...
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