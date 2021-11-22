Захарова: кризис на границе – показательный пример информационной войны

Источник материала: ОНТ

Минск и Москва вынуждены принимать меры в ответ на информационное давление Запада на фоне кризиса на польской границе.

Действия Польши на границе – это не только нарушение всех норм гуманитарного права, но и показательный пример информационной войны, которому необходимо противостоять. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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