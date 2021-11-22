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Захарова: кризис на границе – показательный пример информационной войны
Источник материала: ОНТ
Минск и Москва вынуждены принимать меры в ответ на информационное давление Запада на фоне кризиса на польской границе.
Действия Польши на границе – это не только нарушение всех норм гуманитарного права, но и показательный пример информационной войны, которому необходимо противостоять. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Подробнее – в видео.
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Минск и Москва вынуждены принимать меры в ответ на информационное давление Запада на фоне кризиса на польской границе. Действия Польши на границе – это не только...
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