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Захарова: кризис на границе – показательный пример информационной войны

22.11.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Захарова: кризис на границе – показательный пример информационной войны

Минск и Москва вынуждены принимать меры в ответ на информационное давление Запада на фоне кризиса на польской границе. 

Действия Польши на границе – это не только нарушение всех норм гуманитарного права, но и показательный пример информационной войны, которому необходимо противостоять. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Подробнее – в видео.


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Теги: Минск
 
 
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Минск и Москва вынуждены принимать меры в ответ на информационное давление Запада на фоне кризиса на польской границе.  Действия Польши на границе – это не только...
 
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