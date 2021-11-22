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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара на чемпионате «Формулы-1»

22.11.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара на чемпионате «Формулы-1»

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара на чемпионате «Формулы-1». Этот Гран-при стал дебютным для трассы в Дохе.

И британцу, судя по всему, здесь понравилось. Хэмилтон выиграл квалификацию и саму гонку очень уверенно, на 25 секунд опередив своего главного преследователя голландца Макса Ферстаппена. В личном зачете отставание Хэмилтона от Ферстаппена составляет всего 8 очков (и это за два этапа до конца сезона).

Также Гран-при Катара оказался удачным для Фернандо Алонсо. Испанец финишировал третьим и впервые за последние 7 лет поднялся на пьедестал.

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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара на чемпионате «Формулы-1». Этот Гран-при стал дебютным для трассы в Дохе. И британцу, судя по всему, здесь понравилось....
 
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