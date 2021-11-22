Сотрудники милиции получили ключи от квартир в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Новый год в новостройке встретят сотни столичных семей. Сегодня в Минске ключи от квартир получили сотрудники милиции.





В этих многоэтажках на улице Основателей поселятся семьи тех, кто ежедневно несет службу по охране правопорядка. Три новостройки в новом жилом комплексе, в которых почти 400 квартир. В 33-ю годовщину образования отряда милиции особого назначения силовики получили заветные ключи.

Планировка, отделка. Условия для новоселов оценили гости. Впереди у семей - приятные хлопоты, осталось лишь привезти мебель. Комфортно в новом комплексе будет не только в квартирах, но и во дворе, здесь есть место для прогулок, лавочки и детские площадки.

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