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Сотрудники милиции получили ключи от квартир в Минске

22.11.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Новый год в новостройке встретят сотни столичных семей. Сегодня в Минске ключи от квартир получили сотрудники милиции.


В этих многоэтажках на улице Основателей поселятся семьи тех, кто ежедневно несет службу по охране правопорядка. Три новостройки в новом жилом комплексе, в которых почти 400 квартир. В 33-ю годовщину образования отряда милиции особого назначения силовики получили заветные ключи.

Планировка, отделка. Условия для новоселов оценили гости. Впереди у семей - приятные хлопоты, осталось лишь привезти мебель. Комфортно в новом комплексе будет не только в квартирах, но и во дворе, здесь есть место для прогулок, лавочки и детские площадки. 

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Теги: Минск
 
 
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Новый год в новостройке встретят сотни столичных семей. Сегодня в Минске ключи от квартир получили сотрудники милиции. В этих многоэтажках на улице Основателей...
 
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