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Ситуация на границе с Беларусью привела к неустойчивости злотого в Польше

22.11.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуация на границе с Беларусью привела к неустойчивости злотого в Польше

Чемодан. Вокзал. Куда текут польские капиталы? На фоне, мягко говоря, недальновидной политики Варшавы польскую валюту в последние дни штормит. Причина – в том числе в приграничном конфликте. 


Укрепление доллара на мировом рынке, рост заболеваемости ковидом – все это, конечно, влияет на вес злотого. Но нельзя отмахнуться от очевидного, и глава Национального банка Польши признает: напряженная ситуация на границе с Беларусью породила отток капитала с рынка ценных бумаг и Варшавской фондовой биржи. Вкупе с тем, что Польша в долгах как в шелках из-за миллионных штрафов Брюсселя, действия польских властей могут в прямом смысле дорого стоить.

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Чемодан. Вокзал. Куда текут польские капиталы? На фоне, мягко говоря, недальновидной политики Варшавы польскую валюту в последние дни штормит. Причина – в том числе...
 
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