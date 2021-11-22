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Ситуация на границе с Беларусью привела к неустойчивости злотого в Польше
Источник материала: ОНТ
Чемодан. Вокзал. Куда текут польские капиталы? На фоне, мягко говоря, недальновидной политики Варшавы польскую валюту в последние дни штормит. Причина – в том числе в приграничном конфликте.
Укрепление доллара на мировом рынке, рост заболеваемости ковидом – все это, конечно, влияет на вес злотого. Но нельзя отмахнуться от очевидного, и глава Национального банка Польши признает: напряженная ситуация на границе с Беларусью породила отток капитала с рынка ценных бумаг и Варшавской фондовой биржи. Вкупе с тем, что Польша в долгах как в шелках из-за миллионных штрафов Брюсселя, действия польских властей могут в прямом смысле дорого стоить.
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Чемодан. Вокзал. Куда текут польские капиталы? На фоне, мягко говоря, недальновидной политики Варшавы польскую валюту в последние дни штормит. Причина – в том числе...
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