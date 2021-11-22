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Лукашенко заявил, что не собирается вести переговоры с Тихановской

22.11.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко заявил, что не собирается вести переговоры с Тихановской

Александр Лукашенко заявил, что не будет вести диалог со Светланой Тихановской. Об этом Президент Беларуси сказал в интервью BBC, передает ТАСС. 

Белорусский лидер отметил, что «Путин с ним [Алексеем Навальным] никогда не сядет за стол переговоров».  

«Это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем», – резюмировал Глава государства. 

ФОТО: president.gov.by

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Александр Лукашенко заявил, что не будет вести диалог со Светланой Тихановской. Об этом Президент Беларуси сказал в интервью BBC, передает ТАСС.  Белорусский...
 
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