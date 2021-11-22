Лукашенко заявил, что не собирается вести переговоры с Тихановской

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко заявил, что не будет вести диалог со Светланой Тихановской. Об этом Президент Беларуси сказал в интервью BBC, передает ТАСС.

Белорусский лидер отметил, что «Путин с ним [Алексеем Навальным] никогда не сядет за стол переговоров».

«Это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем», – резюмировал Глава государства.

ФОТО: president.gov.by

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