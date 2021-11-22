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Лукашенко заявил, что не собирается вести переговоры с Тихановской
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко заявил, что не будет вести диалог со Светланой Тихановской. Об этом Президент Беларуси сказал в
Белорусский лидер отметил, что «Путин с ним [Алексеем Навальным] никогда не сядет за стол переговоров».
«Это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем», – резюмировал Глава государства.
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Александр Лукашенко заявил, что не будет вести диалог со Светланой Тихановской. Об этом Президент Беларуси сказал в интервью BBC, передает ТАСС. Белорусский...
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