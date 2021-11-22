Приговор группе наркозакладчиков вынесли в Бресте

Источник материала: БелТА

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Московского района Бреста вынесли приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Обвиняемыми по уголовному делу проходили шесть человек. Все они в той или иной степени участвовали в деятельности интернет-магазинов, занимавшихся незаконным сбытом психотропов и наркотиков. Руководил группой оператор интернет-магазинов. Также в качестве закладчика он размещал наркотические средства и психотропные вещества в тайниках на территории Бреста. Таким образом он сбыл трем гражданам около 0,5 г вещества, содержащего метадон, в результате потребления которого один из них скончался.

Пятеро фигурантов, действуя по указанию куратора, расфасовывали психотропы и наркотики на мелкие партии, перевозили в различные населенные пункты и оставляли в тайниках, сообщая географические координаты администратору интернет-магазина, который предоставлял их покупателям.

Суд признал руководителя организованной преступной группы виновным по ч.ч. 1, 3, 4, 5 ст. 328 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в 300 базовых величин в сумме Br8,7 тыс. Одного фигуранта суд приговорил к 12 годам лишения свободы со штрафом в 200 базовых величин (Br5,8 тыс.). Четверо их подельников приговорены к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Они также обязаны выплатить штраф в размере 200 базовых величин.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-