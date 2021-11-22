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Пожилая женщина погибла при пожаре в Глубокском районе
Источник материала: БелТА
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилая женщина погибла при пожаре в Глубокском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"21 ноября в 20.48 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Протасы-Кукровские Глубокского района Витебской области. На месте обнаружена погибшая хозяйка 1931 года рождения, пенсионерка", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
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"21 ноября в 20.48 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Протасы-Кукровские Глубокского района Витебской области. На месте обнаружена...
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