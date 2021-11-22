Источник материала: БелТА

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилая женщина погибла при пожаре в Глубокском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"21 ноября в 20.48 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Протасы-Кукровские Глубокского района Витебской области. На месте обнаружена погибшая хозяйка 1931 года рождения, пенсионерка", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-