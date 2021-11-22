Источник материала: БелТА

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенник снял с банковской карты солигорчанки все средства, оставив Br1. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Солигорчанка пыталась продать обувь, а в результате мошенник снял с ее платежной банковской карты все, оставив Br1. Доступ к счету злоумышленники получили при помощи фишинговой ссылки, по которой перешла жертва. Фальшивый сайт имитировал интерфейс платежной системы. Введя данные в форму, девушка предоставила злоумышленникам доступ к карт-счету, хотя предполагалось получение средств. Общение с лжепокупателем происходило при помощи мессенджера, зарегистрированного на иностранный номер", - рассказали в УВД.

По факту инцидента 19 ноября возбуждено уголовное дело.

Оперативники предостерегают: жертвой мошенников рискует стать каждый. Злоумышленники отправляют фишинговые ссылки в мессенджерах. Такая ссылка ведет на сайт, который практически идентичен настоящему. На таком сайте вас могут попросить ввести какие-либо данные под различными предлогами. Распознать фишинговую ссылку можно, но это непростая задача для обычного человека, поэтому лучше не вводить свои данные в различные формы, высылаемые в мессенджерах.-0-