Исследование: настроения бизнеса ушли в отрицательную зону

Об этом
сообщается в аналитическом обозрении
регулятора на основе
мониторинга
предприятий реального сектора
за
август-октябрь.
Нацбанк
Беларуси отмечает, что
фактический
индекс бизнес климата
в августе-октябре
вернулся к отрицательным значениям
и составил
минус 2,8% (6,5% в мае-июле 2021
года). Ухудшение обусловлено
снижением
объема производства и спроса
,
преимущественно на предприятиях
торговли, транспорта и строительства.
Также это связано с ростом
негативных
ожиданий
изменения этих показателей в
предстоящие три месяца.
Сводный индекс
экономических настроений,
который
учитывает специфику каждого вида
деятельности, и в большей степени
ориентирован на фактические объемы
заказов на внутреннем и внешнем рынках,
в августе-октябре составил
минус 2,1%.
Об
экономической конъюнктуре
При
этом экономическая конъюнктура, по
оценкам респондентов, в августе-октябре
по сравнению с предыдущими тремя месяцами
несколько улучшилась. Благоприятной
ее назвали
56,7% руководителей предприятий
(в мае-июле — 56,4%). Неблагоприятной она
была для
42% респондентов (в мае-июле -
43,6%).
Экономическое
положение своего предприятия оценили
удовлетворительно
69,9% руководителей
предприятий, плохим его назвали
19%
респондентов. В разрезе видов деятельности
каждое четвертое предприятие
транспорта
и строительства
назвали экономическое
положение своего предприятия плохим.
О спросе
По оценкам
руководителей предприятий в августе-октябре
спрос, так и не достигнув диапазона
роста, снизился до
минус 6,1% (в предыдущем
периоде - минус 3,6%). Снижение спроса
отметили
строительные организации
(баланс ответов составил минус 17,1%),
транспорта (минус 11,5%) и торговли (минус
10,8%). Повышение спроса на свою продукцию
отметили предприятия промышленности:
баланс ответов составил
2,8 %.
О
производстве
По оценкам
респондентов, показатель объема
производства в
августе-октябре вновь вернулся в зону спада и составил
минус 3,9% против 1% тремя месяцами ранее.
На снижение объема подрядных работ
(транспортных услуг, товарооборота)
указали
строительные организации,
предприятия транспорта и торговли.
Замедление темпов роста объема
производства констатировали предприятия
промышленности: баланс ответов снизился
на 4,1 процентного пункта и составил
3,9%.
Что
ограничивает рост производства
Факторами,
ограничивающими рост производства,
руководители
предприятий назвали
недостаток денежных поступлений для
финансирования текущей деятельности
(
45,6% респондентов), неплатежи потребителей
(
44%), нехватку оборотных средств (42%),
недостаточный спрос на продукцию (
35%) и
высокие цены на сырье, материалы, товары
(
34,1%).
Недостаток
оборотных средств
в августе-октябре
констатировал примерно каждый второй
руководитель предприятия (
53,2%).
Влияние
условий кредитования на хозяйственную
деятельность большинство респондентов
оценили как
умеренное (61,4% от общего
числа участников опроса). Среди условий
кредитования, ухудшившихся за последние
три месяца, изменение стоимости
кредитов назвали
22,8% участников
анкетирования, изменение условий
представления кредитов -
23,2%.
В августе-октябре 70,9% опрошенных
руководителей предприятий высказались
за
стабильность курса белорусского
рубля
.
Об ожиданиях на ближайшие
три месяца
В ноябре 2021 года
- январе 2022 года
участники мониторинга
ожидают
снижение спроса и физического
объема производства
. Кроме того,
руководители предприятий ожидают
рост
отпускных цен, сокращение числа занятых
и увеличение потребности в кредитовании.
В ближайшие три месяца рост
потребительских цен
ожидают 90,3%
респондентов, при этом 48,5% считают, что
интенсивность роста потребительских цен сохранится на текущем уровне, а
30,5% полагают, что рост цен ускорится.
Кроме того, в ноябре 2021 года - январе
2022 года участники опроса ожидают
замедление темпов снижения обменного
курса
белорусского рубля по отношению
к
доллару США и к российскому рублю.