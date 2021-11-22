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Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на стартовый этап Кубка мира
Источник материала: ОНТ
Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с составом на стартовый этап Кубка мира.
Новый сезон стартует в шведском Эстерсунде уже в эту субботу. В составе нашей женской команды выступят Динара Алимбекова, Ирина Лещенко (любителям биатлона спортсменка известна под фамилией Кривко), Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. В мужских соревнованиях примут участие Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский. Параллельно в шведском Идре пройдет Кубок IBU.
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Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с составом на стартовый этап Кубка мира. Новый сезон стартует в шведском Эстерсунде уже в эту субботу. В...
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