Лукашенко: мы будем жить лучше, несмотря на санкции Запада

Источник материала: ОНТ

Беларусь будет развиваться и дальше, несмотря на санкции Запада. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании BBC, пишет БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА





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