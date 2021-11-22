ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: мы будем жить лучше, несмотря на санкции Запада

22.11.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко: мы будем жить лучше, несмотря на санкции Запада

Беларусь будет развиваться и дальше, несмотря на санкции Запада. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании BBC, пишет БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь будет развиваться и дальше, несмотря на санкции Запада. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании BBC, пишет БЕЛТА. Фото:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследование: настроения бизнеса ушли в отрицательную зону
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by