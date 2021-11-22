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Лукашенко: мы будем жить лучше, несмотря на санкции Запада
Источник материала: ОНТ
Беларусь будет развиваться и дальше, несмотря на санкции Запада. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании BBC,
Фото: БЕЛТА
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Беларусь будет развиваться и дальше, несмотря на санкции Запада. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании BBC, пишет БЕЛТА. Фото:...
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