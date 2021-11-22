Евросоюз начал технические переговоры с Беларусью о репатриации беженцев

Источник материала: ОНТ

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил на брифинге в Брюсселе о начале технических переговоров с Беларусью, в том числе с МИД страны о репатриации мигрантов, пишет ТАСС.









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