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Евросоюз начал технические переговоры с Беларусью о репатриации беженцев

22.11.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Евросоюз начал технические переговоры с Беларусью о репатриации беженцев

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил на брифинге в Брюсселе о начале технических переговоров с Беларусью, в том числе с МИД страны о репатриации мигрантов, пишет ТАСС.



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Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил на брифинге в Брюсселе о начале технических переговоров с Беларусью, в том числе с МИД страны о...
 
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