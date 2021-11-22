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Представители Союзных медиа договорились вместе противостоять западным информационным атакам

22.11.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представители Союзных медиа договорились вместе противостоять западным информационным атакам

Беларусь и Россия вынуждены принимать меры в ответ на информационное давление Запада на фоне гуманитарного кризиса на польской границе. Технологии противодействия искаженной подаче событий обсуждали в российской столице политики и представители союзной медиасферы.

В этой ситуации, отметили эксперты, Запад намеренно усиливает поток безосновательных обвинений в адрес не только Беларуси, но и России. Это связано со слабостью европейских позиций: именно их военные операции – первопричина появления беженцев на границе с Польшей. Нет обоснования и внятных объяснений жестким действиям силовиков к мирным людям. Чтобы поднять ставки и найти виноватых на стороне, отметили участники встречи, партнеры прибегают к использованию гибридных методов: экономическому давлению и дезинформации.

На этом фоне Москва еще раз заявила о поддержке Беларуси и в противодействии санкциям, и в переговорах по урегулированию кризиса на польской границе.

Представители Союзных медиа договорились совместно противостоять западным информационным атакам. Российские журналисты выразили благодарность Беларуси за возможность беспрепятственной работы в зоне гуманитарного кризиса.   

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Беларусь и Россия вынуждены принимать меры в ответ на информационное давление Запада на фоне гуманитарного кризиса на польской границе. Технологии...
 
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