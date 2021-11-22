Итоги приезда в лагерь беженцев представителя ВОЗ Ханса Клюге. Будет ли помощь от Европы?

Источник материала: ОНТ

В кризисном центре, где Беларусь предоставила беженцам кров, еду и тепло, по-прежнему надеются на чудо. Сегодня с курдами, которые пытаются попасть в Германию, встретился очередной еврочиновник. Но вопросы, которые волнуют, остались без ответов. Люди попытались передать письмо. Последует ли на него реакция – уверенности нет. Но для тех, кто устал и от ситуации, и от беззакония – это хоть какой-то шанс достучаться до европейских властей.

Еще один день томительного ожидания. И еще один день не у своей цели. Но день в кризисном центре весьма показательный. С утра здесь ждали представителя Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге.

Здесь мигрантов больше двух тысяч человек. У каждого – своя беда. Нет возможности вернуться домой. Они беженцы. И на родине у них ничего нет. Только война и разрушенные города. Эти люди две недели мерзли в палаточном лагере фактически на польской территории, строили шалаши, укрепляя их проволокой из польского забора.

На улице тем временем идет бурное обсуждение: приехал человек из международной организации. Это значит, что людей заметили.

К нему – много вопросов. Почему не пускает Польша? Ведь позвала Германия. И должен открыться гуманитарный коридор. Но ответов, увы, у чиновника крупной международной структуры нет. Кроме того, что надо чаще проветривать и маски носить. Гораздо большую работу делают другие. Белорусские специалисты. Медики, Красный Крест. Оказывают амбулаторную помощь и многое другое. Даже обеспечили людей самым элементарным. Сегодня снова, оказывается, специалист-чиновник приехал сделать пару фото и покрасоваться перед телекамерами.

Много вопросов к нему от тех, кто пострадал от насилия польских силовиков. А таких много. Как и от журналистов, которых поливали из водометов ядовитой жидкостью. Как Всемирная организация здравоохранения смотрит на газовую атаку по чужой стране в XXI веке, а?

То, что представители ВОЗ здесь, это очень здорово, но от прямых ответов даже Клюге уходит. Ни слова про гуманитарный коридор. Средства гигиены, медикаменты — это все хорошо. Но люди хотели услышать слова, которые дали бы им надежду. Поверьте, здесь очень много детей и у каждого из них своя история бегства из Ирака, Сирии или других стран.

Международные организации, Всемирная организация здравоохранения. Они должны решать вопросы, а не давать советы и высказывать озабоченность. Этим людям нужна помощь. Они проделали свой тяжелый путь не для того, чтобы быть здесь.

В лагере сегодня и депутаты из России. Виталий Милонов лично хочет справиться о состоянии беженцев, о том, что происходит. И чем мир помогает Беларуси в гуманитарной проблеме.

Нужно отдать должное, что Ханс Клюге поблагодарил Беларусь за все, что наша страна делает для людей, которые попали в такую сложную ситуацию. Для ВОЗ, и это подчеркивал сам Клюге, важнее всего – право людей на здоровье. Уже более 100 человек из лагеря беженцев получили медицинскую помощь от наших врачей.

Вместе с министром здравоохранений Ханс Клюге сегодня побывал в областном перинатальном центре. Он поблагодарил за работу врачей и отметил, что эти люди в белых халатах делают большое дело. У ВОЗ тоже в ближайшее время будет много дел. Совместную работу представители этой организации, красный крест и наша страна продолжают в эту минуту. Все ищут выход из ситуации.

Все, что смогли сделать беженцы, когда представители ВОЗ были в логистическом центре — передать письмо, в котором мольба о помощи. Увидят его чуть западнее границы? Пока неизвестно.

С польскими пограничниками начальники белорусских застав поддерживают контакт. Это необходимо для нормальной работы, что бы там в Варшаве не делали Дуда и его кабинет министров. Но за содеянное придется отвечать. Атака по Беларуси – спланированное акция. Это один из результатов расследования уголовного дела.

Много травм, много пострадавших. С ними сейчас работают следователи. Медики свою работу сделали.

На пункте пропуска сохраняется напряжение. С белорусской стороны все тихо: нет ни военных, ни техники – ее и не было.

Это уже второй международный чиновник в кризисном центре. Был представитель ООН. Два раза. Сначала предлагал уехать и раздал номера телефонов, потом вообще ничего конкретного не предложил. И теперь вот из Всемирной организации здравоохранения. Все-таки какую-то помощь они окажут. 25 ноября прибудет гуманитарный груз. Людям нужны лекарства, еда, возможно, уже помощь психологов. Все, кроме последнего, у них есть. Это предоставляет Беларусь. А что же международные организации? Помощь необходимым – это хорошо, но где политические решения или хотя бы заявления, неужели же ждут команды и тем самым уничтожают свой статус и показывая, что работают не в интересах людей?

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