О чем Лукашенко говорил с Караником и Караевым? Главное

Источник материала: ОНТ

Гродненская область в последние недели не сходит с телеэкранов и газет в Беларуси и за рубежом – из-за тысяч беженцев, которые не могут попасть в Европейский союз. Ситуацию на границе Александр Лукашенко обсудил с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником и своим помощником в регионе Юрием Караевым.

Беларусь единственная оказывает беженцам реальную помощь – обеспечивает быт, организует поставки гуманитарных грузов. В то время как международные организации только выражают озабоченность на фоне этих людей. Такое поведение вызывает возмущение. Отреагировал и Президент – Александр Лукашенко требует не пускать в лагерь беженцев тех, кто не собирается им помогать.

Еще одна важная тема – спекуляции по ту сторону границы. Очевидно, почему власти Польши затягивают решение проблемы с беженцами и нагнетают конфликт с Беларусью. Причины перечислил и Президент, обратившись к жителям Польши. Люди не должны страдать из-за амбиций политиков, а в ситуации с беженцами это особенно видно.

Владимир Караник и Юрий Караев в Гродненской области – немногим больше года. Оба – выходцы из состава правительства, причем по меркам 2020-го с самых горячих позиций – министерств здравоохранения и внутренних дел. Но даже в сравнении с пандемией и попытками государственного переворота – едва ли работы у этих чиновников стало меньше.

Гродненская область и прежде, и после назначения туда нынешних губернатора и помощника Президента, по многим направлениям регион с приставкой «самый». Там самая высокая урожайность по ряду сельхозкультур, самый высокий рост валового регионального продукта (больше пяти процентов с начала года), самое большое число личных автомобилей в соотношении с количеством жителей, ну, и сейчас это самый упоминаемый в белорусских средствах массовой информации геотитр. Впрочем, за новостями из Гродненской области следят во всем мире. Именно там, на границе Беларуси с Польшей, возник стихийный лагерь беженцев.

По ситуации на границе, Президент не скрывает, ему докладывают по нескольку раз на день. Но все же первый вопрос – о состоянии дел в сельском хозяйстве – тоже не терпит отлагательств – зима близко. Продовольствие – в цене, а это особенно важно в свете экономического давления. Санкции, хоть и противоречат международному праву, но кого это останавливает?

Но этот результат вопреки – не удача, а расчет. Будучи главой Минздрава Владимир Караник был, может, и рад локдауну, но уже в должности губернатора – отчетливо видит, чем это чревато. Устойчивый рост экспорта результат того, что Беларусь не закрылась в пандемию. И наоборот, запускает новые производства с потенциально высокой маржинальностью. Для примера, Президент сегодня заговорил о перспективах для Гродно деревообработки, а губернатор тут же отчитался: два новых мебельных производства в области уже строят. Чем не повод?

Но в целом, настроения в Гродненской области не праздничные. Все же именно там сейчас разыгрываются настоящие драмы. Тысячи людей, уповающих на человеческое сочувствие и понимание. Их согревают, лечат, кормят и налаживают для них быт, но лишь по эту сторону от европейской границы. По другую – за колючей проволокой – вооруженные солдаты, ядохимикаты из водометов и бесконечные потоки фейков.

Эти люди семьями с маленькими детьми и пожилыми родителями уже третью неделю живут в лесу и умоляют пропустить их через границу. Они безоружны, не агрессивны, истощены и вымотаны. Некоторые уже соглашаются вернуться домой, но и в этом им помогает только Беларусь. Первый рейс в Ирак отправили на прошлой неделе, следующий – в конце ноября.

Важно понимать: быть беженцем – это не прихоть. На Родине им либо небезопасно, либо нужно выживать в условиях разрушенной экономики. А в Германии у большинства живут родные, способные их обеспечивать.

К тому же для некоторых беженцев – это вопрос жизни, в Германии они рассчитывали продолжить лечение. А те же международные организации советуют вернуться к иракской или сирийской медицине. Александр Лукашенко и МИДу поставил задачу – таким советчикам в лагере беженцев не место.

На границе – дети и беременные женщины, в объективы телекамер они попадают не для картинки, их действительно там много. Они были вынуждены бежать и точно не рассчитывали на такой прием.

А вот с задачами, которые решают международные организации, наоборот, все ясно. С реальными проблемами беженцев ничего общего.

Белорусской стороне в лагере беженцев приходится отвечать и за быт, и за безопасность. Случись что, это может обернуться международным конфликтом. А ведь мы здесь по логике вообще третья сторона.

Президент напоминает и о фактах, когда пограничники соседних стран силой выталкивали на территорию Беларуси беженцев, попавших в ЕС даже не через нашу страну. Но с политиками той же Польши говорить без смысла. Поэтому Александр Лукашенко обращается к народу Польши.

Заявления польских властей не имеют ничего общего с интересами ее жителей. Но мотив у правящей верхушки есть.

Преимущество Беларуси очевидно – мы открыты для любых средств массовой информации, если есть шанс показать реальную ситуацию на польской границе. А вот по ту сторону ввели настоящий режим – чрезвычайного положения. Но спустя почти три месяца все больше европейцев называют эти меры неоправданными и критикуют жестокость Польши.

Позиция официального Минска не меняется в угоду политической конъюнктуре. И это как раз тот уровень независимости в принятии решений, которого, очевидно, так не хватает объединенной Европе.

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