Президент подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко подписал 22 ноября Указ № 451 «Об обеспечении режима чрезвычайного положения», сообщили в пресс-службе Президента.

В документе определен порядок организации функционирования органов управления в случае введения в стране или ее отдельных регионах чрезвычайного положения.

Фото: БЕЛТА





Подписывайтесь на нас в Telegram