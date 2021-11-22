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Президент подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подписал 22 ноября Указ № 451 «Об обеспечении режима чрезвычайного положения»,
В документе определен порядок организации функционирования органов управления в случае введения в стране или ее отдельных регионах чрезвычайного положения.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко подписал 22 ноября Указ № 451 «Об обеспечении режима чрезвычайного положения», сообщили в пресс-службе Президента. В документе определен...
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