Что будет с организмом, если резко отказаться от кофе?

Источник материала: ОНТ

Частое употребление кофе может вызвать привыкание, рассказал агентству «Москва» главный внештатный психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Врач отметил, что резкий отказ от бодрящего напитка может привести к абстинентному синдрому – свыше 60% людей, которые каждый день выпивают чашку кофе, в случае вынужденного отказа от него испытывают головные боли, перепады настроения, сонливость, раздражительность и снижение работоспособности.

Регулярное употребление ароматного напитка в больших количествах может нарушить сон и негативно отразиться на органах сердечно-сосудистой системы, добавил Евгений Брюн.

Фото: pexels

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