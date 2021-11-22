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Что будет с организмом, если резко отказаться от кофе?
Источник материала: ОНТ
Частое употребление кофе может вызвать привыкание,
Врач отметил, что резкий отказ от бодрящего напитка может привести к абстинентному синдрому – свыше 60% людей, которые каждый день выпивают чашку кофе, в случае вынужденного отказа от него испытывают головные боли, перепады настроения, сонливость, раздражительность и снижение работоспособности.
Регулярное употребление ароматного напитка в больших количествах может нарушить сон и негативно отразиться на органах сердечно-сосудистой системы, добавил Евгений Брюн.
Фото: pexels
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