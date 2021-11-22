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Лукашенко в интервью BBC: Мне глубоко наплевать на то, что обо мне думают в Англии, США или Евросоюзе
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании BBC, что его не интересует то, как его воспринимают на Западе,
Александр Лукашенко провел параллели с событиями, которые происходили во время прошлых президентских выборов в США.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко в интервью BBC: Мне глубоко наплевать на то, что обо мне думают в Англии, США или Евросоюзе
Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании BBC, что его не интересует то, как его воспринимают на Западе, сообщает БЕЛТА. Александр Лукашенко...
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