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Лукашенко в интервью BBC: Мне глубоко наплевать на то, что обо мне думают в Англии, США или Евросоюзе

22.11.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко в интервью BBC: Мне глубоко наплевать на то, что обо мне думают в Англии, США или Евросоюзе

Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании BBC, что его не интересует то, как его воспринимают на Западе, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко провел параллели с событиями, которые происходили во время прошлых президентских выборов в США.

Фото: БЕЛТА

 



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Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании BBC, что его не интересует то, как его воспринимают на Западе, сообщает БЕЛТА. Александр Лукашенко...
 
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