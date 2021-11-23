Кошка «похвасталась» своими достижениями – интернет-пользователи позавидовали ей

Источник материала: ОНТ

В Сети набирает популярность видео, на котором кошка «хвастается» своими достижениями.

На кадрах – пушистая питомица, у которой есть свое жилье, личный повар, официант, массажист и аниматор в лице хозяина. А любимое занятие кошки – лежать на диване и получать удовольствие от жизни.

«Хорошо устроилась киса, я тоже так хочу», «Чтоб я так жила…», «Господи, почему я не родился милым пушистым котиком?», – написали в комментариях.





Фото: pexels

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