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Кошка «похвасталась» своими достижениями – интернет-пользователи позавидовали ей

23.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка «похвасталась» своими достижениями – интернет-пользователи позавидовали ей

В Сети набирает популярность видео, на котором кошка «хвастается» своими достижениями.

На кадрах – пушистая питомица, у которой есть свое жилье, личный повар, официант, массажист и аниматор в лице хозяина. А любимое занятие кошки – лежать на диване и получать удовольствие от жизни. 

«Хорошо устроилась киса, я тоже так хочу», «Чтоб я так жила…», «Господи, почему я не родился милым пушистым котиком?», – написали в комментариях. 


Фото: pexels

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В Сети набирает популярность видео, на котором кошка «хвастается» своими достижениями. На кадрах – пушистая питомица, у которой есть свое жилье, личный повар,...
 
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