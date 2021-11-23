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Кошка «похвасталась» своими достижениями – интернет-пользователи позавидовали ей
Источник материала: ОНТ
В Сети набирает популярность видео, на котором кошка «хвастается» своими достижениями.
На кадрах – пушистая питомица, у которой есть свое жилье, личный повар, официант, массажист и аниматор в лице хозяина. А любимое занятие кошки – лежать на диване и получать удовольствие от жизни.
«Хорошо устроилась киса, я тоже так хочу», «Чтоб я так жила…», «Господи, почему я не родился милым пушистым котиком?», – написали в комментариях.
Фото: pexels
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В Сети набирает популярность видео, на котором кошка «хвастается» своими достижениями. На кадрах – пушистая питомица, у которой есть свое жилье, личный повар,...
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