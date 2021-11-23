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Сколько шоколада можно съедать за день без вреда для здоровья? Рассказывает диетолог

23.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сколько шоколада можно съедать за день без вреда для здоровья? Рассказывает диетолог

Диетолог Марина Аплетаева рассказала, какая норма шоколада в день безвредна для фигуры и здоровья, пишет «Ридус». 

Диетолог добавила, что наиболее полезный шоколад – темный, в котором содержится не менее 50% какао. В молочном, напротив, больше сахара, поэтому от него стоит отказаться.

Фото: pexels

 


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Диетолог Марина Аплетаева рассказала, какая норма шоколада в день безвредна для фигуры и здоровья, пишет «Ридус».  Диетолог добавила, что наиболее полезный...
 
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