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Сколько шоколада можно съедать за день без вреда для здоровья? Рассказывает диетолог
Источник материала: ОНТ
Диетолог Марина Аплетаева рассказала, какая норма шоколада в день безвредна для фигуры и здоровья,
Диетолог добавила, что наиболее полезный шоколад – темный, в котором содержится не менее 50% какао. В молочном, напротив, больше сахара, поэтому от него стоит отказаться.
Фото: pexels
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Диетолог Марина Аплетаева рассказала, какая норма шоколада в день безвредна для фигуры и здоровья, пишет «Ридус». Диетолог добавила, что наиболее полезный...
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