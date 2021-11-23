Сколько шоколада можно съедать за день без вреда для здоровья? Рассказывает диетолог

Источник материала: ОНТ

Диетолог Марина Аплетаева рассказала, какая норма шоколада в день безвредна для фигуры и здоровья, пишет «Ридус».

Диетолог добавила, что наиболее полезный шоколад – темный, в котором содержится не менее 50% какао. В молочном, напротив, больше сахара, поэтому от него стоит отказаться.

Фото: pexels





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