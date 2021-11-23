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На «Лістападзе» впервые представили фильм, который был закончен к началу войны, но в прокат так и не вышел

23.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На «Лістападзе» впервые представили фильм, который был закончен к началу войны, но в прокат так и не вышел

Третий день «Лістапада» продолжает радовать и дарить яркие эмоции. Основной конкурс игрового, документального, кино молодых и «Лістападзіка» – это 66 фильмов в пяти кинотеатрах. 


Обширной получилась внеконкурсная программа – почти 40 картин. В этом году она посвящена 50-летию белорусской анимации и 85-летию народного артиста СССР режиссера Виктора Турова. Особое внимание памятной дате – 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Сегодня Центральный дом офицеров представил ретроспективу «Песнь о дружбе». Музыкальная комедия в режиссуре Сергея Сплошнова и Иосифа Шапиро. Фильм был закончен к началу войны, но в прокат не вышел. Эту картину впервые увидели в Минске

Зрители также ознакомились с тематической выставкой ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль продлится до конца рабочей недели. 

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Теги: Минск
 
 
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Третий день «Лістапада» продолжает радовать и дарить яркие эмоции. Основной конкурс игрового, документального, кино молодых и «Лістападзіка» – это 66 фильмов в...
 
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