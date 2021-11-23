Назван овощ, который помогает избежать гипертонии – берите на заметку!

Источник материала: ОНТ

Сбалансированное питание может помочь в регулировании давления, пишет издание Semana.

Тем, кто страдает гипертонией, ученые рекомендуют включить в рацион огурцы – они поддерживают баланс воды в организме, оказывают положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Благодаря содержанию калия, магния и клетчатки этот овощ помогает регулировать давление.

Огурцы можно добавлять в различные блюда, а также готовить смузи.

Фото: pexels

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