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Назван овощ, который помогает избежать гипертонии – берите на заметку!
Источник материала: ОНТ
Сбалансированное питание может помочь в регулировании давления,
Тем, кто страдает гипертонией, ученые рекомендуют включить в рацион огурцы – они поддерживают баланс воды в организме, оказывают положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Благодаря содержанию калия, магния и клетчатки этот овощ помогает регулировать давление.
Огурцы можно добавлять в различные блюда, а также готовить смузи.
Фото: pexels
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Сбалансированное питание может помочь в регулировании давления, пишет издание Semana. Тем, кто страдает гипертонией, ученые рекомендуют включить в рацион огурцы –...
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