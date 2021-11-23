Медийность Лукашенко, беженцы, диктатура и звонок Меркель. Новый выпуск «Пропаганды» Игоря Тура

Источник материала: ОНТ

Справедливая жесткость риторики Александра Лукашенко в адрес западных политиков, тонкости польской игры на обострение, плюсы диктатуры в межличностных отношениях и человечность чиновников, которую нужно показывать чаще.

Центральной темой прошлой недели осталась ситуация на польской границе и мучения беженцев, но чем дольше затягивается этот искусственный конфликт, тем лучше заметно, из-за кого он случился на самом деле. Причем о желании как-то разрешить проблему говорят все, но реально действия совершаются только официальным Минском. Почему для европейских политиков важнейшим навыком является умение создавать впечатление, как это отличается от системы координат, в которой важны действия, и о пользе решений, принятых в короткие сроки и без потери времени, – об этом смотрите в авторской программе «Пропаганда» политического обозревателя ОНТ Игоря Тура.

Подробнее – в видео.





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