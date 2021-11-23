Беларусь принимает участие во всемирной выставке «Экспо» в Дубае. Больше всего иностранцев удивил березовый сок!

Источник материала: ОНТ

Свой потенциал в эти дни Беларусь представляет в Дубае на всемирной выставке «Экспо».





Белорусский павильон – один из 192. Здесь все самое лучшее, что производим – от продуктов питания до глобальных проектов. И это уже увидели более 200 тысяч посетителей. Неподдельный интерес у посетителей вызвал березовый сок – то, что для нас обычный напиток, для зарубежных гостей – экзотика. Выставка – возможность наладить сотрудничество со странами Ближнего Востока и Персидского залива. В этом регионе Беларусь не новичок, с Арабскими Эмиратами давние крепкие деловые и политические связи. Товарооборот вырос за последние пять лет втрое, приток эмиратских инвестиций увеличился в четыре раза. Продолжение той работы, которая уже проделана, – на инвестфоруме «Экспо». Здесь рассказали, почему лучше вкладывать в Беларусь.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «У нас реализуются достаточно знаковые проекты в области недвижимости. Уже два крупных эмиратских инвестора реализуют масштабнейшие инвестиционные проекты. Сегодня один из них был презентован на выставке, и многие эмиратские коллеги нашего инвестора были удивлены масштабом и скоростью, с которой будет реализован этот проект».

Не исключено, что нынешние переговоры наполнят портфель инвестиций. Речь – о таких направлениях, как сельское хозяйство, промышленность, услуги, транспорт и логистика.

Фото: БЕЛТА

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