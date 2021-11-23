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В Могилеве открылся пункт сбора гуманитарной помощи для мигрантов

23.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Могилеве открылся пункт сбора гуманитарной помощи для мигрантов

Продукты, теплая одежда, медикаменты. По всей стране небезразличные белорусы продолжают собирать гуманитарную помощь для мигрантов.


Один из пунктов сбора открылся в центральном универмаге Могилева. Волонтеры работают здесь каждый день. Ребята рассказывают о сложной ситуации, в которую попали люди, и почему важно не проходить мимо чужой беды. Небезразличных много. За несколько дней собрали уже больше 100 килограммов продуктов. Каждый прохожий старается внести свой, пусть и маленький вклад, в общее большое дело. 

Татьяна Железнева: «Вы знаете, я слежу за ситуацией с беженцами. Жалко людей. Очень много детей и женщин. И в магазине увидела эту акцию. Решила поучаствовать. Думаю, много небезразличных людей».

Анна Устинова, волонтер: «Мы рассказываем людям, чем они могут помочь беженцам на границе. Они могут принести средства личной гигиены, одежду и продукты питания. Я очень рада, что есть люди, которые отзываются. Когда я сюда ехала, даже не думала, что будет столько людей».

Елена Першина, волонтер: «Вообще, у нас у белорусов в крови – помогать людям. Не важно, кто это – наш сосед, прохожий или вот гости нашей страны, которые оказались в сложной ситуации».

К акции по сбору гуманитарной помощи мигрантам присоединились общественные организации и предприятия по всей области. Уже в среду на польскую границу отправится очередная машина с благотворительным грузом.

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Теги: Могилев
 
 
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Продукты, теплая одежда, медикаменты. По всей стране небезразличные белорусы продолжают собирать гуманитарную помощь для мигрантов. Один из пунктов сбора...
 
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