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В Могилеве открылся пункт сбора гуманитарной помощи для мигрантов
Источник материала: ОНТ
Продукты, теплая одежда, медикаменты. По всей стране небезразличные белорусы продолжают собирать гуманитарную помощь для мигрантов.
Один из пунктов сбора открылся в центральном универмаге Могилева. Волонтеры работают здесь каждый день. Ребята рассказывают о сложной ситуации, в которую попали люди, и почему важно не проходить мимо чужой беды. Небезразличных много. За несколько дней собрали уже больше 100 килограммов продуктов. Каждый прохожий старается внести свой, пусть и маленький вклад, в общее большое дело.
К акции по сбору гуманитарной помощи мигрантам присоединились общественные организации и предприятия по всей области. Уже в среду на польскую границу отправится очередная машина с благотворительным грузом.
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Продукты, теплая одежда, медикаменты. По всей стране небезразличные белорусы продолжают собирать гуманитарную помощь для мигрантов. Один из пунктов сбора...
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