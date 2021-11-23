«Чтобы деньги не „съела“ инфляция»: рассказываем об инвестициях через иностранного брокера

Источник материала: ProBusiness

Все чаще внимание привлекают успешные истории состоятельных людей, которые большую часть своего благосостояния заработали, правильно выбрав объект для инвестирования. Иными словами, пассивные доходы — горячая тема, а для тех, кто ищет способ заставить деньги работать на себя, а не работать самому за деньги — особенно. Специалисты юридической компании «РЕВЕРА» на примерах рассказали о том, на что обратить внимание в работе с иностранными брокерами и как грамотно уплатить налоги с полученного с их помощью дохода.

Светлана Шевченко Консультант по налоговым вопросам юридической компании «РЕВЕРА» Мария Пашковская

Ведущий юрист в сфере налогов и управления частным капиталом юридической компании «РЕВЕРА»

— Начинающему инвестору разобраться, куда лучше вкладывать деньги, бывает непросто. Ставки по вкладам невысокие, курс валют то растет, то падает, а если хранить деньги дома, то их и вовсе может «съесть» инфляция. В последнее время все больше людей обращают внимание на ценные бумаги как на инструмент для инвестиций.

Предположим, вы уже изучили, как работает биржа, и готовы инвестировать. Прийти на биржу и торговать самостоятельно вряд ли получится. Вам понадобится брокер — посредник между инвестором и эмитентом, то есть между вами и компанией, ценные бумаги которой вы планируете купить.

Заключив договор с брокером и выполнив другие организационные мероприятия, вы сможете давать поручения брокеру покупать и продавать акции интересующих вас компаний на бирже. При необходимости с помощью брокера вы можете вывести деньги на свой банковский счет или по первому требованию получить ценные бумаги, приобретенные брокером в рамках заключенного с вами договора.

Однако чтобы полноценно оценить процент доходности от инвестирования через брокера, стоит учитывать и особенности налогообложения ожидаемых доходов при использовании такого инструмента.

На что следует обратить внимание при работе с брокерами

В белорусском налоговом законодательстве для физических лиц есть особенности определения налогооблагаемого дохода, которые следует учесть при получении доходов от операций с ценными бумагами от брокера.

Если вы воспользовались услугами белорусской организации (брокера), то вам нет необходимости задумываться о том, чтобы самостоятельно уплачивать налог с получаемого дохода. Ведь в этом случае такая обязанность возложена на белорусскую организацию (брокера) как на налогового агента. Поэтому далее подробнее эту ситуацию мы рассматривать не будем.

А вот если вы воспользовались услугами иностранной организации (брокера), то вся ответственность как по декларированию полученных доходов, так и по уплате с них подоходного налога с физических лиц (далее — подоходный налог) в Беларуси полностью возложена на вас как на плательщика налогов.

Когда нужно декларировать доходы от иностранного брокера и что нужно учесть при уплате налога

Приближается очередная кампания по декларированию доходов, когда всем физическим лицам, получившим в текущем году доходы, подлежащие обязательному декларированию, в том числе доходы из-за границы, необходимо отчитаться перед налоговой.

Предположим, что в 2021 году вы получали доходы по операциям с ценными бумагами от иностранной организации (брокера) (далее — иностранный брокер), и вам необходимо задекларировать полученный доход. Какие особенности налогового законодательства необходимо учесть, чтобы правильно заполнить налоговую декларацию и своевременно уплатить подоходный налог, рассмотрим далее.



Фото: incrussia.ru

Доходы физических лиц (далее — инвесторов) по операциям с ценными бумагами при работе через иностранного брокера могут быть получены в денежной форме, в электронных деньгах или в натуральной форме, например, в виде ценных бумаг. Для целей налогообложения датой фактического получения дохода признается:

В наличной форме (что является крайне редким случаем и в реальных условиях практически исключено) — день выплаты дохода в денежной форме иностранным брокером инвестору

В безналичной форме — день зачисления дохода в денежной форме на счета инвестора в белорусском и (или) иностранном банке либо по его поручению — на счета третьих лиц

В электронных деньгах — день зачисления электронных денег в электронный кошелек инвестора либо по его поручению — в электронный кошелек третьих лиц.

Справочно. Обратите внимание, доход по операциям с ценными бумагами, поступивший на брокерский счет инвестора, для целей налогообложения не признается фактически полученным доходом до тех пор, пока иностранный брокер не выплатит или не перечислит такой доход инвестору на его банковский счет, в электронный кошелек или по его поручению — на счета или электронный кошелек третьих лиц.

В натуральной форме в виде ценных бумаг — день передачи иностранным брокером инвестору ценных бумаг либо по его поручению — третьим лицам, в том числе иным участникам рынка ценных бумаг.

Особенности определения налоговой базы подоходного налога по операциям с ценными бумагами

Налоговая база подоходного налога с физических лиц по операциям с ценными бумагами по договорам, заключенным с иностранным брокером, определяется как денежное выражение доходов от операций с ценными бумагами, уменьшенных на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

При этом следует учитывать некоторые существенные особенности:

Доходы, которые были получены инвестором в иностранной валюте, пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату фактического получения доходов. Размер доходов, полученных в виде ценных бумаг, приобретенных на основании заключенного договора, определяется:

Как стоимость переданных ценных бумаг, указанная в документах или информации, предоставленных инвестору иностранным брокером

Как рыночная стоимость ценных бумаг, сложившаяся на день их передачи плательщику или по его поручению — третьим лицам, при отсутствии у инвестора документов или информации о стоимости ценных бумаг.

При наличии двух и более источников информации, содержащих сведения о рыночной стоимости ценных бумаг, размер дохода определяется исходя из минимальной рыночной стоимости таких ценных бумаг.

Впоследствии информация налогового органа о размере рыночной стоимости ценных бумаг, с которой ранее инвестором был уплачен подоходный налог, признается документом, подтверждающим расходы плательщика на приобретение таких ценных бумаг.

3. Расходы по операциям с ценными бумагами учитываются в размере:

Стоимости приобретения ценных бумаг, переданных инвестором иностранному брокеру на основании заключенного с ним договора

Денежных средств (электронных денег), переданных (зачисленных в электронный кошелек) инвестором иностранному брокеру на основании заключенного с ним договора.



Фото: mk.ru

Расходы, произведенные в иностранной валюте, пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату фактического получения доходов инвестором.

Справочно. Обратите внимание, если в календарном году при определении налоговой базы подоходного налога расходы не учитывались или были учтены не полностью, то неучтенная сумма расходов переносится на последующие календарные годы до полного ее использования.

Следует помнить, что при определении налогооблагаемого дохода подлежат учету только фактически произведенные и документально подтвержденные расходы. В качестве подтверждающих документов в налоговый орган, например, могут быть представлены следующие документы:

Договор брокерского обслуживания

Банковские документы, подтверждающие совершенный международный банковский перевод по перечислению денежных средств на счет иностранного брокера со счета инвестора

Брокерский отчет, в котором отражены операции по зачислению денежных средств (дата и сумма) на брокерский счет инвестора, и иные документы.

Важно понимать, что размер дохода, который подлежит налогообложению, определяется не инвестором самостоятельно, а налоговым органом, который делает это на основании сведений, указанных инвестором в налоговой декларации и приложенных к ней документов, подтверждающих размер полученных доходов и фактически произведенных расходов.

Напомним, налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с физических лиц представляется в любой налоговый орган не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен доход по операциям с ценными бумагами.

Налоговый орган производит расчет подоходного налога по ставке 13% и вручает извещение плательщику. Уплата подоходного налога производится не позднее 1 июня года, следующего за годом, в котором получен доход от иностранного брокера.

Налогооблагаемый доход определяется на дату фактической выплаты инвестору дохода отдельно по каждому договору, заключенному с иностранным брокером, и по всей совокупности операций, совершенных в рамках заключенного с ним конкретного договора.



Фото: ellegirl.ru

Рассмотрим порядок определения дохода по операциям с ценными бумагами, подлежащего налогообложению по действующему на текущий момент законодательству, совершенным в 2021 и 2022 годах, на примерах.

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Пример 1

Начинающий инвестор Роман в августе 2021 года заключил договор с иностранным брокером на совершение операций с ценными бумагами.

20 сентября и 20 ноября 2021 года Роман перевел на банковский счет иностранного брокера денежные средства для покупки акций в размере $ 6000 и $ 4000. По распоряжению инвестора Романа иностранный брокер совершал операции с ценными бумагами, прирост дохода составил $ 2000. По указанию Романа иностранный брокер:

22 декабря 2021 года перевел $ 5000 на белорусский банковский счет Романа

28 декабря 2021 года перевел $ 7000 на российский банковский счет Романа.

Предположим, что инвестор Роман не получал в 2021 году иных доходов, подлежащих обязательному декларированию. Итак, в рассматриваемой ситуации:

Инвестор Роман обязан не позднее 31 марта 2022 года представить в налоговый орган налоговую декларацию по подоходному налогу, а также документы, подтверждающие фактически произведенные расходы. В налоговой декларации Роману следует указать всю сумму денежных средств, полученных от иностранного брокера, в размере $ 12 000 ($ 5000 + $ 7000). При этом в декларации доход подлежит указанию в той валюте, в которой он был фактически получен. Размер дохода, подлежащего налогообложению в 2021 году, примерно будет определен следующим образом: доходы ($ 5000 + $ 7000) минус расходы ($ 6000 + $ 4000) = $ 2000. При исчислении подоходного налога $ 2000 пересчитывается в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату фактического получения дохода (в нашем примере — на 28 декабря 2021 года). Налоговый орган произведет расчет налога по ставке 13% и вручит Роману извещение на уплату налога. Инвестор Роман обязан произвести уплату подоходного налога на основании извещения налогового органа не позднее 1 июня 2022 года.



Фото: blog.hrspace.ru

Пример 2

Предположим, что тот же начинающий инвестор Роман произвел те же инвестиции, что указаны в примере 1, но получил от иностранного брокера на свой российский банковский счет в 2021 году только одну выплату, а именно 22 декабря 2021 года в размере $ 5000.

В такой ситуации:

Несмотря на то что в 2021 году инвестор Роман произвел расходы в большей сумме, чем получил доход от иностранного брокера, он обязан не позднее 31 марта 2022 года представить в налоговый орган налоговую декларацию по подоходному налогу, а также документы, подтверждающие фактически произведенные расходы. В налоговой декларации Роману следует указать сумму денежных средств, полученную в 2021 году от иностранного брокера, в размере $ 5000. Размер дохода, подлежащего налогообложению в 2021 году, примерно будет определен следующим образом: доходы ($ 5000) минус расходы ($ 6000 + $ 4000) = сумма расходов превышает сумму полученного дохода. Налог к уплате в отношении дохода по операциям с ценными бумагами, полученного в 2021 году, отсутствует. Размер неиспользованной суммы расходов, подлежащей учету при исчислении налога в последующих налоговых периодах, составляет $ 5000.

Обращаем внимание, что если бы у Романа было заключено несколько договоров с одним и тем же брокером или несколько договоров с разными брокерами, налоговая база в отношении доходов, получаемых по каждому из договоров, определялась бы отдельно конкретно по каждому договору.

Подведем итог

1. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные от иностранного брокера, подлежат обязательному декларированию по итогам календарного года, в котором получен доход.

2. Налогообложению подоходным налогом подлежит доход, определяемый как денежное выражение доходов по операциям с ценными бумагами, уменьшенное на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

3. Расходами по операциям с ценными бумагами, полученными от иностранного брокера, признаются:

Стоимость приобретения ценных бумаг, переданных инвестором иностранному брокеру на основании заключенного с ним договора

Денежные средства (электронные деньги), переданные (зачисленные в электронный кошелек) инвестором иностранному брокеру в соответствии с договором о совершении операций с ценными бумагами.

4. Если в календарном году при определении налогооблагаемого дохода расходы не учитывались или были учтены не полностью, то неиспользованная сумма расходов переносится на последующие календарные годы до полного ее использования.

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