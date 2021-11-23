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«Чтобы деньги не „съела“ инфляция»: рассказываем об инвестициях через иностранного брокера
23.11.2021 06:05 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Все чаще внимание привлекают успешные истории состоятельных людей, которые большую часть своего благосостояния заработали, правильно выбрав объект для инвестирования. Иными словами, пассивные доходы — горячая тема, а для тех, кто ищет способ заставить деньги работать на себя, а не работать самому за деньги — особенно. Специалисты юридической компании
— Начинающему инвестору разобраться, куда лучше вкладывать деньги, бывает непросто. Ставки по вкладам невысокие, курс валют то растет, то падает, а если хранить деньги дома, то их и вовсе может «съесть» инфляция. В последнее время все больше людей обращают внимание на ценные бумаги как на инструмент для инвестиций.
Предположим, вы уже изучили, как работает биржа, и готовы инвестировать. Прийти на биржу и торговать самостоятельно вряд ли получится. Вам понадобится брокер — посредник между инвестором и эмитентом, то есть между вами и компанией, ценные бумаги которой вы планируете купить.
Заключив договор с брокером и выполнив другие организационные мероприятия, вы сможете давать поручения брокеру покупать и продавать акции интересующих вас компаний на бирже. При необходимости с помощью брокера вы можете вывести деньги на свой банковский счет или по первому требованию получить ценные бумаги, приобретенные брокером в рамках заключенного с вами договора.
Однако чтобы полноценно оценить процент доходности от инвестирования через брокера, стоит учитывать и особенности налогообложения ожидаемых доходов при использовании такого инструмента.
На что следует обратить внимание при работе с брокерами
В белорусском налоговом законодательстве для физических лиц есть особенности определения налогооблагаемого дохода, которые следует учесть при получении доходов от операций с ценными бумагами от брокера.
Если вы воспользовались услугами белорусской организации (брокера), то вам нет необходимости задумываться о том, чтобы самостоятельно уплачивать налог с получаемого дохода. Ведь в этом случае такая обязанность возложена на белорусскую организацию (брокера) как на налогового агента. Поэтому далее подробнее эту ситуацию мы рассматривать не будем.
А вот если вы воспользовались услугами иностранной организации (брокера), то вся ответственность как по декларированию полученных доходов, так и по уплате с них подоходного налога с физических лиц (далее — подоходный налог) в Беларуси полностью возложена на вас как на плательщика налогов.
Когда нужно декларировать доходы от иностранного брокера и что нужно учесть при уплате налога
Приближается очередная кампания по декларированию доходов, когда всем физическим лицам, получившим в текущем году доходы, подлежащие обязательному декларированию, в том числе доходы из-за границы, необходимо отчитаться перед налоговой.
Предположим, что в 2021 году вы получали доходы по операциям с ценными бумагами от иностранной организации (брокера) (далее — иностранный брокер), и вам необходимо задекларировать полученный доход. Какие особенности налогового законодательства необходимо учесть, чтобы правильно заполнить налоговую декларацию и своевременно уплатить подоходный налог, рассмотрим далее.
Доходы физических лиц (далее — инвесторов) по операциям с ценными бумагами при работе через иностранного брокера могут быть получены в денежной форме, в электронных деньгах или в натуральной форме, например, в виде ценных бумаг. Для целей налогообложения датой фактического получения дохода признается:
Особенности определения налоговой базы подоходного налога по операциям с ценными бумагами
Налоговая база подоходного налога с физических лиц по операциям с ценными бумагами по договорам, заключенным с иностранным брокером,
При этом следует учитывать некоторые существенные особенности:
При наличии двух и более источников информации, содержащих сведения о рыночной стоимости ценных бумаг, размер дохода определяется исходя из минимальной рыночной стоимости таких ценных бумаг.
Впоследствии информация налогового органа о размере рыночной стоимости ценных бумаг, с которой ранее инвестором был уплачен подоходный налог, признается документом, подтверждающим расходы плательщика на приобретение таких ценных бумаг.
3. Расходы по операциям с ценными бумагами учитываются в размере:
Следует помнить, что при определении налогооблагаемого дохода подлежат учету только фактически произведенные и документально подтвержденные расходы. В качестве подтверждающих документов в налоговый орган, например, могут быть представлены следующие документы:
Важно понимать, что размер дохода, который подлежит налогообложению, определяется не инвестором самостоятельно, а налоговым органом, который делает это на основании сведений, указанных инвестором в налоговой декларации и приложенных к ней документов, подтверждающих размер полученных доходов и фактически произведенных расходов.
Напомним, налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с физических лиц представляется в любой налоговый орган не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен доход по операциям с ценными бумагами.
Налоговый орган производит расчет подоходного налога по ставке 13% и вручает извещение плательщику. Уплата подоходного налога производится не позднее 1 июня года, следующего за годом, в котором получен доход от иностранного брокера.
Налогооблагаемый доход определяется на дату фактической выплаты инвестору дохода отдельно по каждому договору, заключенному с иностранным брокером, и по всей совокупности операций, совершенных в рамках заключенного с ним конкретного договора.
Рассмотрим порядок определения дохода по операциям с ценными бумагами, подлежащего налогообложению по действующему на текущий момент законодательству, совершенным в 2021 и 2022 годах, на примерах.
Пример 1
Начинающий инвестор Роман в августе 2021 года заключил договор с иностранным брокером на совершение операций с ценными бумагами.
20 сентября и 20 ноября 2021 года Роман перевел на банковский счет иностранного брокера денежные средства для покупки акций в размере $ 6000 и $ 4000. По распоряжению инвестора Романа иностранный брокер совершал операции с ценными бумагами, прирост дохода составил $ 2000. По указанию Романа иностранный брокер:
Предположим, что инвестор Роман не получал в 2021 году иных доходов, подлежащих обязательному декларированию. Итак, в рассматриваемой ситуации:
Пример 2
Предположим, что тот же начинающий инвестор Роман произвел те же инвестиции, что указаны в примере 1, но получил от иностранного брокера на свой российский банковский счет в 2021 году только одну выплату, а именно 22 декабря 2021 года в размере $ 5000.
В такой ситуации:
Обращаем внимание, что если бы у Романа было заключено несколько договоров с одним и тем же брокером или несколько договоров с разными брокерами, налоговая база в отношении доходов, получаемых по каждому из договоров, определялась бы отдельно конкретно по каждому договору.
Подведем итог
1. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные от иностранного брокера, подлежат обязательному декларированию по итогам календарного года, в котором получен доход.
2. Налогообложению подоходным налогом подлежит доход, определяемый как денежное выражение доходов по операциям с ценными бумагами, уменьшенное на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.
3. Расходами по операциям с ценными бумагами, полученными от иностранного брокера, признаются:
4. Если в календарном году при определении налогооблагаемого дохода расходы не учитывались или были учтены не полностью, то неиспользованная сумма расходов переносится на последующие календарные годы до полного ее использования.
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