Источник материала: Myfin



​Minsk World продолжает радовать жильцов! Новоселье празднуют в чемпионском доме «Пекин»!

В шикарной новостройке осталось несколько квартир! Узнать подробнее вы можете у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465, +375-17-38-81-719, а также в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

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В доме «Пекин» всех жильцов ждёт комфорт чемпионского класса! Новостройка получила своё имя в честь столицы проведения XXIX Олимпийских игр, которые прошли в августе 2008 года. Тогда белорусские спортсмены завоевали 13 медалей: 3 золота, 4 серебра и 6 бронзовых наград.



Так выглядит лобби дома «Пекин»

Оценить эту локацию по достоинству смогут и автомобилисты, и пешеходы. Одна из границ квартала «Чемпионов» – улица Аэродромная. По ней будет удобно добираться как в центр, так и в сторону МКАД. В нескольких минутах ходьбы находится станция метро «Ковальская Слобода» и остановки наземного транспорта, а в центре комплекса стоится станция «Аэродромная».



К слову, в соседнем квартале уже работает вместительный многоуровневый паркинг. Здесь можно оставить машину и не волноваться о её сохранности.



Оценить локацию смогут и автомобилисты, и пешеходы

Через дорогу от квартала «Чемпионов» появится Международный финансовый центр и крупный торгово-развлекательный центр. Так что приобретение недвижимости в таком квартале – это ещё и возможность в будущем жить рядом с местом работы.



Так будут выглядеть пять башен Международного финансового центра



Рядом с МФЦ появится торгово-развлекательный центр

Выбор в пользу инфраструктуры и транспортной доступности сделала семья клиентки Анастасии.



«Нам очень понравилось месторасположение: близость к метро, к улице Аэродромной, выезд в сторону Денисовской», – пояснила она.



Анастасия пришла на приёмку вместе с дочерью

В квартале запроектирована школа и это тоже несомненный плюс: когда дочка подрастёт, её можно будет отпускать на занятия одну и не волноваться за неё. Удобно и то, что на первом этаже находятся коммерческие помещения.



«Мы выбирали просторную квартиру с большими окнами. Также для нас была приоритетна готовность, хотели сделать ремонт побыстрее и переехать», – рассказала Анастасия.

Именно поэтому свободная планировка для неё – это большой плюс, простор для фантазии и возможность сделать с нуля интерьер таким, как хочется.

Дом «Пекин» – пятисекционный, угловой, с квартирами свободной планировки. Лоджии и панорамное остекление делают все жилые помещения в этом доме светлыми и воздушными.



В каждом лобби Minsk World есть санитарная комната

Жителей дома «Пекин» встречает огромное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой, где можно воспользоваться пеленальным столиком и лапомойкой для домашних животных. В лобби есть просторные тамбуры, где можно оставить детскую коляску или велосипед.



Во дворе – детские и спортивные площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных. Идеальное место для детей и взрослых!



Детские и спортивные площадки с современным покрытием

Оценить по достоинству инфраструктуру квартала успел клиент Захар – он два года жил в соседнем доме.



«Приятный квартал, район, здесь живёт огромное количество знакомых, все рано или поздно сюда переедут. Я доволен, мне нравится», – поделился впечатлениями мужчина.



Захар два года жил в доме по соседству

«Рядом здесь находится метро и главная транспортная развязка, поэтому расположение дома очень удобное. Слышал, что в комплексе уже проектируются поликлиники, открылся новый детский сад. Для соседей с детьми это тоже огромный плюс», – добавил он.



На первом этаже дома – коммерческие помещения

Нравится местоположение комплекса и Виталию: удобно добираться как в центр, так и в сторону МКАДа.



Виталию нравится концепция «город в городе»

«Но самое главное, комплекс мне нравится тем, что тут будет «город в городе» – вся инфраструктура абсолютно новая: от торговых центров до тротуаров», – рассказал он.



В Minsk World сбываются мечты!

В основе строительства многофункционального комплекса Minsk World действительно лежит концепция «15-минутного города», по которой все необходимые объекты инфраструктуры будут в пешей или велосипедной доступности. Эта концепция популярна в Европе, но о такой инфраструктуре как в Minsk World жителям многих мегаполисов остаётся только мечтать.



Minsk World – здесь мечты становятся реальностью!

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*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361