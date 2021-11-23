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Назван запрещенный продукт при простуде и гриппе
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «
По словам Мясникова, таким продуктом является алкоголь.
При этом врач посоветовал чаще во время болезней пить куриный бульон, насыщенный цинком и магнием. Полезными также будут такие напитки, как клюквенный сок или чай с медом.
Доктор Мясников отметил, что не стоит злоупотреблять витамином С, так как он не ускоряет выздоровление.
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал продукт, который категорически нельзя употреблять при простуде и гриппе. По словам...
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