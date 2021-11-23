Назван запрещенный продукт при простуде и гриппе

Источник материала: ОНТ

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала « Россия 1 » назвал продукт, который категорически нельзя употреблять при простуде и гриппе.

По словам Мясникова, таким продуктом является алкоголь.

При этом врач посоветовал чаще во время болезней пить куриный бульон, насыщенный цинком и магнием. Полезными также будут такие напитки, как клюквенный сок или чай с медом.

Доктор Мясников отметил, что не стоит злоупотреблять витамином С, так как он не ускоряет выздоровление.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram