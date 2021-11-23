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Назван запрещенный продукт при простуде и гриппе

23.11.2021 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван запрещенный продукт при простуде и гриппе

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал продукт, который категорически нельзя употреблять при простуде и гриппе. 

По словам Мясникова, таким продуктом является алкоголь.

При этом врач посоветовал чаще во время болезней пить куриный бульон, насыщенный цинком и магнием. Полезными также будут такие напитки, как клюквенный сок или чай с медом.

Доктор Мясников отметил, что не стоит злоупотреблять витамином С, так как он не ускоряет выздоровление.

Фото: depositphotos.com

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал продукт, который категорически нельзя употреблять при простуде и гриппе.  По словам...
 
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