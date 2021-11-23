Православные похороны в Минске: кто на них может рассчитывать?

Источник материала: ritual.by

Однажды Константин Циолковский высказал такую пророческую мысль: "Страх естественной смерти уничтожится от глубокого познания природы". Вот только сегодня ситуация остается точно такой, как и несколько десятков лет тому назад. Никто не хочет умирать, большинство боятся перехода в иной мир. Только христиане понимают, что загробное существование для определенной категории людей окажется лучшим вариантом. Впрочем, и в этом случае нужно подумать о похоронах оставшегося тела. И надо их организовать на достойном уровне.



Похороны в православии



В Беларуси одной из основных религий считается православие. И если в семье, которая исповедует данное вероисповедание, случается смерть человека, обязательно выполняются некоторые действия. Такие похороны имеют несколько отличительных особенностей.



1. Предлагаются только тем, кто крещен в православной церкви.

2. Обязательно должен присутствовать главный ритуал в виде отпевания.

3. На крышке гроба присутствует православный крест.

4. Дополнительно покупаются некоторые ритуальные товары для покойника.

5. Могилу венчает символ в виде креста.



На кладбище должен присутствовать священник. Перед тем как могила, в которой уже находится гроб с телом, закидывается землей, он ее должен освятить и совершить соответствующую молитву.



Условия для совершения отпевания



Даже в православной церкви отпевание совершают не всем умершим. Необходимо подходить по некоторым критериям:



- крещение совершалось только по канону;

- покойник на шее имеет крестик;

- речь идет не о самоубийстве;

- умерший не был атеистом.



Церковь допускает, что человек не посещает храм. Но он ни в коем случае не должен отвергать существование Бога. Если речь идет о самоубийстве, необходимо предоставить медицинскую справку о психическом помешательстве покойника. Тогда допускается ритуал отпевания. Но, как правило, он ни в коем случае не совершается в храме. И лучше всего по всем вопросам предварительно проконсультироваться со специалистом.



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